Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на годИзвестия 10:47

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе.
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Источник: Евросоюз планирует продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

ТАСС10:06

СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

RT на русском10:38

ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя

Газета.Ru10:17

Источник сообщил о намерении Евросоюза продлить санкции против России

РИА Новости10:11

Bloomberg сообщил о предложении Могерини продлить санкции против России

РБК10:56

Еврокомиссия предложила продлить «крымские санкции» против России до июня 2020 года

Интерфакс09:49

Еврокомиссия предложила продлить санкции против России по Крыму до 2020 года

Говорит Москва09:55
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Баскетбол

НБА хочет отказаться от использования слова «владелец»

Клубы НБА в последнее время активно обсуждают отказ от использования слова «владелец». Большинство игроков лиги являются афроамериканцами.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» и супруга экс-короля Малайзии, родила сына.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика

В Раде назвали снос бюста Жукова издевательством над историей

Обновлено в 02:04
Футбол

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Политика

Ролик на YouTube стал причиной срочного совещания украинских силовиков

Причиной будущей встречи стал ролик на YouTube о придуманном сценарии войны между Украиной и Молдавией с Румынией.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Экономика

Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.
Обновлено в 13:14
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Происшествия

В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
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