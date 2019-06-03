Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на годИзвестия 10:47
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе.
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Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Баскетбол
НБА хочет отказаться от использования слова «владелец»
Клубы НБА в последнее время активно обсуждают отказ от использования слова «владелец». Большинство игроков лиги являются афроамериканцами.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» и супруга экс-короля Малайзии, родила сына.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Политика
Ролик на YouTube стал причиной срочного совещания украинских силовиков
Причиной будущей встречи стал ролик на YouTube о придуманном сценарии войны между Украиной и Молдавией с Румынией.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Экономика
Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии
Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.
Обновлено в 13:14
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Происшествия
В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими
В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31