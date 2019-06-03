Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на годИзвестия 10:47

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе.
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Bloomberg сообщил о предложении Могерини продлить санкции против России

РБК10:56

СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

RT на русском10:38

Еврокомиссия предложила продлить санкции против России по Крыму до 2020 года

Говорит Москва09:55

Источник сообщил о намерении Евросоюза продлить санкции против России

РИА Новости10:11

Источник: Евросоюз планирует продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

ТАСС10:06

Еврокомиссия предложила продлить «крымские санкции» против России до июня 2020 года

Интерфакс09:49

ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя

Газета.Ru10:17
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Единоборства

Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса

Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Футбол

Капитан «Рубина» подарил сестре Porsche стоимостью более 4 млн рублей

Обновлено в 06:37
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Общество

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:38
Общество

В Петербурге появятся новые льготы для блокадников

Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда - вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе.
Обновлено в 11:41
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Политика

Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград заявил о поддержке Сербии со стороны России, передаёт ФАН.
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Обновлено в 06:57
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Автоспорт

Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Сирии

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Дагестане при взрыве газа в машине пострадали четыре человека

В Чародинском районе Дагестана при взрыва газа в автомобиле УАЗ пострадали четыре человека. В числе пострадавших — ребенок.
Обновлено в 08:59
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
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