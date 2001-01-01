Экономика
В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие науки
В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие наукиПолитРоссия04:43
В материале «Интерфакса» предлагаются данные про отчисления на научные исследования в различных странах Евросоюза. Согласно официальной статистики, правительство Литвы потратило на научные исследования 372 миллиона евро, что составило 0,88 % от ВВП страны.
ПолитРоссия04:43
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В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
Комсомольская правда04:09
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