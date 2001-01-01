Экономика
В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие науки
В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие наукиПолитРоссия04:43
В материале «Интерфакса» предлагаются данные про отчисления на научные исследования в различных странах Евросоюза. Согласно официальной статистики, правительство Литвы потратило на научные исследования 372 миллиона евро, что составило 0,88 % от ВВП страны.
ПолитРоссия04:43
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В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
Комсомольская правда04:09
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Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии
Один из раненных при обстреле машины полицейских в Ингушетии сержант Заурбек Плиев умер в больнице.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на ставропольском НПЗ выросло до пяти
Ранее сообщалось, что пострадали трое рабочих нефтеперерабатывающего завода.
Обновлено в 04:51
Политика
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»
Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Украине произошел пожар на нефтехимическом заводе
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В «Шереметьево» задержали мужчину, незаконно попавшего на борт самолета
Об инциденте немедленно доложили пограничникам, которые и задержали мужчину на борту самолета.
Обновлено в 04:53
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп не рассказал своим соратникам детали встречи с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа сенаторы конгресса США от Демпартии обратились к госсекретарю госдепа Майку Помпео с просьбой предоставить детали переговоров Трампа и Путина в Хельсинки.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей
Женская сборная Канады выиграла МЧМ, Россия уступила в матче за бронзу
Женская молодежная сборная России по хоккею заняла четвертое место на чемпионате мира, уступив в матче за бронзу команде Финляндии (0:3). Финские спортсменки забросили две шайбы в ворота Дарьи Гредзен во втором периоде.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Специалисты назвали семь основных симптомов рака
Ученые из онкологического центра Макмиллан в Лондоне назвали семь основных симптомов, которые указывают на развитие рака.
Обновлено вчера в 02:05
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Житель Рязанской области погиб при запуске петарды
Житель Пителинского района Рязанской области погиб, пытаясь проверить якобы несработавшую петарду.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Водитель такси на Renault Logan сбил трех человек на автобусной остановке в Перми, пострадавшие госпитализированы в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 04:17
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
«Независимые греки» выходят из коалиционного правительства Греции
После встречи с премьером Камменос заявил журналистам, что поблагодарил Ципраса за четыре года сотрудничества, в ходе которых правительство в составе партий СИРИЗА и АНЭЛ вывели страну из меморандумов с международными кредиторами.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода 13 января произошел пожар.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Обновлено в 03:38
Происшествия
Россиян могут заставить заменить окна с пластиковых на деревянные
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Спутники ГЛОНАСС вернулись к работе в штатном режиме
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В Донбассе в 2018 году на минах подорвались 25 украинских военных
Обновлено в 04:45