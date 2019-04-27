Политика

В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружиемRT на русском 14:53

Европейский союз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. В Брюсселе отметили, что договор способствует обеспечению стабильности в мире.
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ЕС осудил решение США по торговле оружием

News.ru14:34

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

РИА Новости14:52

ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием

Коммерсантъ14:41

ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

Комсомольская правда14:55

Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием

RT на русском17:57

В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием

Газета.Ru14:18

В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

ТАСС14:08
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Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено в 18:48
Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

Обновлено в 12:28
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Обновлено в 17:38
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Здоровье

Названы продукты, помогающие восстановить микрофлору кишечника

Обновлено в 14:36
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Один человек погиб и двое пропали после столкновения судов на Волге

Обновлено в 10:49
Культура

На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец

Обновлено в 07:07
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Общество

Московский метрополитен завершил генеральную уборку на всех станциях

Обновлено в 07:49
Авто

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Космос

Спутник связи «Ямал-601» запустят с Байконура 30 мая, сообщил источник

Запуск телекоммуникационного космического аппарата "Ямал-601" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур состоится 30 мая, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов

Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Спорт

Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

Обновлено в 17:12
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
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