Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингуГазета.Ru 04:33
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Общество
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Футбол
Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом
Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Политика
Более 3 тыс. человек пожелали стать советником Зеленского
Более 3 тыс. человек пожелали стать помощником избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Автоспорт
Себастьян Феттель: «Мы с Леклером подстегиваем друг друга»
Обновлено в 06:56
Происшествия
Под Тверью пропал 11-летний мальчик
Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, сообщила журналистам Ева Дирмайте представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18