Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингуГазета.Ru 04:33

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
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В Европе сравнили с предательством помощь украинской компании

Lenta.ru08:04

ЕС недоволен выделением 100 миллионов евро украинскому агрохолдингу

iReactor07:01

Планы отдать 100 млн евро агрохолдингу из Украины вызвали возмущение в ЕС

Экономика сегодня05:31

В ЕС возмутились выдачей 100 млн евро украинскому агрохолдингу

Московский Комсомолец07:35

ЕБРР намерен выделить 100 миллионов евро украинской компании

News.ru08:01

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Газета.Ru04:33

В ЕС возмутились выделением 100 миллионов евро украинскому агрохолдингу

РИА Новости04:21
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Общество

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Обновлено в 04:40
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Футбол

Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом

Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Футбол

Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии

В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Политика

Более 3 тыс. человек пожелали стать советником Зеленского

Более 3 тыс. человек пожелали стать помощником избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Автоспорт

Себастьян Феттель: «Мы с Леклером подстегиваем друг друга»

Обновлено в 06:56
Происшествия

Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, сообщила журналистам Ева Дирмайте представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

На Петербург обрушился снегопад

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Единоборства

Шлеменко оказался тяжелее Андраде

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Хоккей

НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью

«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Спорт

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
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Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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