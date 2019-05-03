Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингуГазета.Ru 04:33

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
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ЕБРР намерен выделить €100 млн украинской компании

News.ru08:01

В Европе сравнили с предательством помощь украинской компании

Lenta.ru08:04

ЕС недоволен выделением 100 миллионов евро украинскому агрохолдингу

iReactor07:01

Планы отдать 100 млн евро агрохолдингу из Украины вызвали возмущение в ЕС

Экономика сегодня05:31

В ЕС возмутились выдачей 100 млн евро украинскому агрохолдингу

Московский Комсомолец07:35

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Газета.Ru04:33

В ЕС возмутились выделением 100 миллионов евро украинскому агрохолдингу

РИА Новости04:21
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
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Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

Обновлено в 07:00
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Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

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Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

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Происшествия

Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете

Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Политика

В команде Зеленского оценили ситуацию с контрактом на транзит газа

Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин призвал скорректировать законы об азартных играх

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо скорректировать законы о проведении азартных игр.
Обновлено в 07:28
Авто

Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину

Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
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Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Хоккей

Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ

Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 08:31
Единоборства

Борец Роман Власов провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Обновлено в 09:15
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Обновлено в 08:14
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Общество

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Игры

Опубликованы системные требования для RAGE 2

Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Наука

В Китае разработали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Разработчики из Китая представили керамический композит для гиперзвуковых самолетов.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»

"Енисей" с 19 очками идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. "Анжи" (20) занимает строчку выше.
Обновлено в 09:13
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
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