Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости 14:52

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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ЕС осудил решение США по торговле оружием

News.ru14:34

ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием

Коммерсантъ14:41

ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

Комсомольская правда14:55

В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружием

RT на русском14:53

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

РИА Новости14:52

В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием

Газета.Ru14:18

В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

ТАСС14:08
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Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Культура

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Хоккей

В обновленный состав сборной России вошли десять игроков НХЛ

Объявлен измененный состав сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех 17 горняков

Тела 17 шахтеров подняли на поверхность из-под завалов на шахте «Схидкарбон» под Луганском.
Обновлено в 06:40
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Авто

Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Сообщается также, что завод в Калуге полностью готов к серийному производству и выпуску новых автомобилей для российского рынка.
Обновлено в 12:31
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено в 14:21
Здоровье

Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов

В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Футбол

Ивановский «Текстильщик» вернулся на первое место

В случае победы москвичи отрывались от «Текстильщика» на шесть очков и фактически гарантировали бы себе первое место.
Обновлено в 13:38
Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Религия

Благодатный огонь первым в России встретили на Ставрополье

На встрече благодатного огня присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители епархий, расположенных на территории Ставропольского края, а также соседних регионов СКФО, представители местной власти, приехавшие из самых отдаленных уголков Ставрополья.
Обновлено в 14:38
Автоспорт

Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
Футбол

Глава «Анжи» назвал самую низкую и самую высокую зарплату в команде

Глава команды назвал самый маленький и самый большой заработок.
Обновлено в 15:38
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
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