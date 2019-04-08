Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости вчера в 14:52
Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием
RT на русскомвчера в 17:57
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Культура
Садальский прокомментировал результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье
Медики-волонтеры отправились в села Челябинской области
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Игры
Kingdom Hearts III получит платное DLC
Обновлено в 01:47
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Перед Майскими праздниками в Свердловской области начались снегопады
Уральцы делятся фотографиями в социальных сетях. Сегодня, 28 апреля, во многих городах Свердловской области выпал снег.
Обновлено в 02:46
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Футбол
«Ренн» обыграл ПСЖ и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти футболисты «Ренна» переиграли соперника со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
ВСУ обвинили ополчение в пятикратном нарушении неустановленного перемирия
В нарушении режима тишины штаб ООС обвинил вооруженные силы РФ, затем сообщил, что обстрелы велись из гранатометов, тяжелых пулеметов и иного стрелкового оружия, при этом потерь у украинской стороны нет.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Футбол
Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне
Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы
С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09