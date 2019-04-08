Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости вчера в 14:52

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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ЕС осудил решение США по торговле оружием

News.ruвчера в 14:34

Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием

RT на русскомвчера в 17:57

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

РИА Новостивчера в 14:52

ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

Комсомольская правдавчера в 14:55

Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием

РБКвчера в 18:36

В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием

Газета.Ruвчера в 14:18

В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

ТАССвчера в 14:08
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Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

Обновлено вчера в 07:27
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Культура

Садальский прокомментировал результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 05:15
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Обновлено в 01:33
Здоровье

Медики-волонтеры отправились в села Челябинской области

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия

Православный мир отмечает Пасху

Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Игры

Kingdom Hearts III получит платное DLC

Обновлено в 01:47
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Перед Майскими праздниками в Свердловской области начались снегопады

Уральцы делятся фотографиями в социальных сетях. Сегодня, 28 апреля, во многих городах Свердловской области выпал снег.
Обновлено в 02:46
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

Обновлено в 01:44
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Футбол

«Ренн» обыграл ПСЖ и стал победителем Кубка Франции

В серии пенальти футболисты «Ренна» переиграли соперника со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие

ВСУ обвинили ополчение в пятикратном нарушении неустановленного перемирия

В нарушении режима тишины штаб ООС обвинил вооруженные силы РФ, затем сообщил, что обстрелы велись из гранатометов, тяжелых пулеметов и иного стрелкового оружия, при этом потерь у украинской стороны нет.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09
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