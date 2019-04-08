В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости вчера в 14:52

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

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