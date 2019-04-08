Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости 14:52

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

РИА Новости14:52

ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием

Коммерсантъ14:41

В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием

Газета.Ru14:18

В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружием

RT на русском14:53

ЕС осудил решение США по торговле оружием

News.ru14:34

ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

Комсомольская правда14:55

В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

ТАСС14:08
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
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Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
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Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
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Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 13:48
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Обновлено в 08:01
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Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Обновлено в 17:21
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
Обновлено в 11:45
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Футбол

«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу

"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30
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Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
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Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

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Гаджеты

Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон

Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
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