Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости 14:52
Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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Авто
Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.
Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика
Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза
Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 06:56
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков
В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочки Алсу в «Голосе» одним символом
Наставница шоу «Голос» Светлана Лобода после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии других участников финала.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
Сегодня, 27 апреля, опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточный».
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено вчера в 05:41
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Игры
Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено в 10:32
Энергетика
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00