с чего всё началось

Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за скандального видео Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра МВД Арена Авакова уволить генерала нацполиции Виталия Глуховерю, который руководит региональным управлением ведомства в Днепровской области.

Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Единоборства Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.

Шоу-бизнес Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара» На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.

Политика В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Происшествия В Тулун привезли комплекс «Стрела-П» для определения прочности зданий Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Общество 28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.

Футбол Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом» Встреча пройдет на ВЭБ Арене, которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Единоборства Рамирес одержал победу над Хукером и стал обладателем поясов WBC и WBO Американский боксер Хосе Рамирес одержал победу над соотечественником Морисом Хукером и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в суперлегком весе.

Религия В Киеве начался крестный ход ко Дню крещения Руси Напомним, в прошлом году, несмотря на противодействие украинских властей, около 250 тыс. православных прошли Крестным ходом по Киеву в честь 1030-летия Крещения Руси.

Наука Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.

Происшествия Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Общество Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову, отметив ее многогранное творчество и яркие образы.

Футбол СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ» По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Технологии GitHub блокирует разработчиков из стран, на которые наложены санкции США Сегодня сразу в нескольких источниках появились сообщения о том, что GitHub начал блокировать репозитории разработчиков из стран, на которые распространяются торговые санкции США.