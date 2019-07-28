Политика

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в МосквеРИА Новости 04:57

Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
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с чего всё началось
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Майя Косьянчич заявила
, что массовые задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы подрывают права граждан на свободу слова.
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