Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковымиИзвестия 08:31

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми. Об этом 29 мая сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад ЕК.
Читать в источнике
с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии
, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.
РБК07:37

Подробнее о событии

ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу

РБК07:37

Еврокомиссия рассказала о проблемах в переговорах о членстве Турции в ЕС

Коммерсантъ08:55

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Известия08:31

МИД Турции назвал необоснованными выводы ЕК по возможному членству Анкары в ЕС

ТАСС10:05

ЕК заявила о тупике в переговорах с Турцией по вступлению в ЕС

Взгляд.ру07:34

Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК

РИА Новости07:05

Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик

Московский Комсомолец Турция07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Футбол

Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать судебный иск в отношении действующего президента Джанни Инфантино и самой организации.
Обновлено в 10:12
Спорт

Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Стрельба произошла около храма в Москве

"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:56
Кино

Создателей «Игры престолов» потребовали выгнать из «Звездных войн»

Вслед за призывами переснять финальный сезон "Игры престолов", набухли и созрели другие гроздья фанатского гнева - теперь требуют изгнать шоураннеров GOT Бениоффа и Уайсса из новых "Звездных войн".
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Нижегородские кардиохирурги провели две уникальные операции на сердце

В Нижнем Новгороде хирурги выполнили уникальные операции по гипетрофической кардиомиопатии — тяжелого заболевания сердца, которое нередко становится причиной летального исхода.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:46
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Кино

Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов

Обновлено в 10:00
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в небе над Черным морем.
Обновлено в 09:18
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 08:59
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Здоровье

В Орле фельдшеры скорой помощи вступили в независимый профсоюз

Председателем был избран фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин.
Обновлено в 08:36
Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

Обновлено в 03:45
Кино

Международный кинофестиваль «КиноБарс» завтра стартует во Владикавказе

Во Владикавказе с 30 мая по 2 июня пройдет Международный кинофестиваль «КиноБарс».
Обновлено в 06:17
Общество

Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике

Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное