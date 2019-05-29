В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковымиИзвестия 08:31

с чего всё началось

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми. Об этом 29 мая сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад ЕК.

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

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