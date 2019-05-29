Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковымиИзвестия 08:31
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми. Об этом 29 мая сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад ЕК.
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В докладе Еврокомиссии, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.РБК07:37
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Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик
Московский Комсомолец Турция07:20
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В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
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Вслед за призывами переснять финальный сезон "Игры престолов", набухли и созрели другие гроздья фанатского гнева - теперь требуют изгнать шоураннеров GOT Бениоффа и Уайсса из новых "Звездных войн".
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На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
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Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Здоровье
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В Нижнем Новгороде хирурги выполнили уникальные операции по гипетрофической кардиомиопатии — тяжелого заболевания сердца, которое нередко становится причиной летального исхода.
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Армия и оружие
В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
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Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов
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Обновлено в 10:28
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
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Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма
Американский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в небе над Черным морем.
Обновлено в 09:18
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
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В Мурманской области украли мост через реку
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Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
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Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
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В Орле фельдшеры скорой помощи вступили в независимый профсоюз
Председателем был избран фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин.
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Международный кинофестиваль «КиноБарс» завтра стартует во Владикавказе
Во Владикавказе с 30 мая по 2 июня пройдет Международный кинофестиваль «КиноБарс».
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Общество
Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28