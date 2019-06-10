В ЕС признали новое правительство МолдавииSM News 12:05

В Европейском Союзе положительно отреагировали на создание в Молдавии правительственной коалиции во главе с прозападным оппозиционером Майей Санду.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

Происшествия Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.

Здоровье Названа причина преждевременной смерти молодых людей По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Спорт Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в эти выходные в чешском городе Брно, во время вручения медалей перепутали гимны России и СССР.

Экономика Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Наука Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь Из-за глобального потепления уже успели исчезнуть некоторые виды животных.

Политика Молдавия вступила в досрочное двоевластие Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Общество Россиян ждет сокращенная рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Наука Определен метаболический предел выносливости человека Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.

Экономика Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.

Авто Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Энергетика Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.