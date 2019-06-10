Политика

В ЕС признали новое правительство МолдавииSM News 12:05

В Европейском Союзе положительно отреагировали на создание в Молдавии правительственной коалиции во главе с прозападным оппозиционером Майей Санду.
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Евросоюз намерен сотрудничать с новым правительством Молдавии

REGNUM12:52

Додон ответил на признание ЕС

Газета.Ru15:25

Додон заявил о готовности сотрудничать со всеми ветвями власти

RT на русском15:45

Президент Молдовы отреагировал на поддержку ЕС

Sputnik Молдова13:02

ЕС призвал власти Молдовы к принятию взвешенных решений

Красная весна18:08

В ЕС призвали Молдавию сохранять спокойствие и сдержанность

Life.ruвчера в 16:47

ЕС призвал к спокойствию и сдержанности в Молдавии

ТАССвчера в 15:59
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Заявление ЕС: «Избранные демократическим путем представители должны найти путь для Республики Молдова через диалог»

КП - Молдовавчера в 16:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Происшествия

Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play

«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.
Обновлено в 18:40
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Наука

Зарегистрирован первый в мире ген-активированный материал

Обновлено в 13:03
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Спорт

Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в эти выходные в чешском городе Брно, во время вручения медалей перепутали гимны России и СССР.
Обновлено в 15:22
Экономика

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Наука

Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь

Из-за глобального потепления уже успели исчезнуть некоторые виды животных.
Обновлено в 15:53
Политика

Молдавия вступила в досрочное двоевластие

Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено в 14:57
Общество

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Наука

Определен метаболический предел выносливости человека

Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Энергетика

Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено в 18:31
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Футбол

Португалия стала первым победителем Лиги наций

Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
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