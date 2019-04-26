Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евроРИА Новости вчера в 15:10

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

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В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

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Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

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В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

Вести.Ruвчера в 15:24
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
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Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
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В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
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На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
Обновлено в 01:53
Политика

Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика

Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Обновлено вчера в 11:12
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В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов.
Обновлено вчера в 07:49
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В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:34
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол

Почеттино рассказал о ходе восстановления Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что травмированный нападающий Гарри Кейн быстро идёт на поправку.
Обновлено в 02:58
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Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии

На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
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Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено вчера в 12:39
Общество

Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

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АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
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Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

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Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
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В Бурятии родился 1000-й ребенок, зачатый методом Эко в Диамеде

В перинатальном центре родился 1000-й ребенок, полученный методом ЭКО.
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Венесуэле

Обновлено в 02:48
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 15:26
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