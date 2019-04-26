Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евроРИА Новости вчера в 15:10
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
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Хоккей
Малкин отправился в расположение сборной России
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
Обновлено в 02:25
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Экономика
Адыгейский завод начнет поставлять сыр в Турцию до конца года
Красногвардейский молочный завод в Адыгее начнет экспортировать сыр в Турцию в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»
Обновлено в 00:11
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Караулову освободили из колонии
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Политика
Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда
Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Наука
Испытания на людях вакцины от рака толстой кишки проведены успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии
Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Музыка
Offset выступит в Москве на дне рождения ТНТ Music
Празднование трехлетия телеканала ТНТ Music состоится 25 мая 2019 года в Arena by Soho Family.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в деревянном строении в Сокольниках
Пожар на площади 120 квадратных метров произошел в летнем кафе, расположенном в районе Сокольники на востоке столицы.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено 25 апреля в 07:00
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Российский разведчик с воздуха рассмотрел военные базы США
В ходе своего воздушного "турне" самолет-разведчик с бортовым номером RF-64525 с двухкилометровой высоты рассмотрел пять авиабаз, среди которых те, где сосредоточены сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07