Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евроРИА Новости вчера в 15:10

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

РИА Новостивчера в 15:10

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

Вести.Ruвчера в 15:24

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:35, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Хоккей

Малкин отправился в расположение сборной России

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
Обновлено в 02:25
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства

Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Экономика

Адыгейский завод начнет поставлять сыр в Турцию до конца года

Красногвардейский молочный завод в Адыгее начнет экспортировать сыр в Турцию в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»

Обновлено в 00:11
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Караулову освободили из колонии

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Наука

Испытания на людях вакцины от рака толстой кишки проведены успешно

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии

Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Музыка

Offset выступит в Москве на дне рождения ТНТ Music

Празднование трехлетия телеканала ТНТ Music состоится 25 мая 2019 года в Arena by Soho Family.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в деревянном строении в Сокольниках

Пожар на площади 120 квадратных метров произошел в летнем кафе, расположенном в районе Сокольники на востоке столицы.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе

Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Российский разведчик с воздуха рассмотрел военные базы США

В ходе своего воздушного "турне" самолет-разведчик с бортовым номером RF-64525 с двухкилометровой высоты рассмотрел пять авиабаз, среди которых те, где сосредоточены сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
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