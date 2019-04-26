Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Москвичей предупредили о массовом появлении комаров
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии
Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
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Происшествия
В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Футбол
Сарри может заменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»
Как сообщает Calciomercato, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может возглавить "Милан", заменив на этом посту Дженнаро Гаттузо.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Обновлено в 01:01
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
Обновлено 25 апреля в 09:50
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим»
Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане
ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Политика
В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей
Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Количество смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн
Количество использующихся смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн, заявил представитель Huawei Ван Ченглу на конференции EMUI Media.
Обновлено в 01:33
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда
Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45