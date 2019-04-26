Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
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В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году
Обновлено вчера в 22:02
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Авто
Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили список самых популярных автомобилей на вторичном РФ.
Обновлено в 00:04
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Трёхкратного чемпиона КХЛ оштрафовали за избиение девушки
Как писал Лайф, трёхкратный чемпион КХЛ Дмитрий Обухов нанёс девушке несколько ударов из-за конфликта на дороге.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком
Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин прилетел в Китай на саммит «Один пояс, один путь»
Обновлено вчера в 16:09
Политика
В Кремле ответили Трампу на предложение избавиться от ядерного оружия
В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного вооружения.
Обновлено в 09:33
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС
Презентация обновлённого внедорожника прошла в рамках конференции «Безопасная дорога», где «Патриот» был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 12:48
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Игры
Ubisoft будет платить игрокам за нахождение багов в Rainbow Six: Siege
Компания Ubisoft объявила о старте программы Bug Hunter в тактическом шутере Rainbow Six Siege.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Автоспорт
Расселл не примет участие во второй практике Гран-при Азербайджана
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл вынужден будет пропустить вторую практику Гран-при Азербайджана из-за повреждений болида.
Обновлено в 06:46
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22