Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге
Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Общество
Писатель Аствацатуров возглавил музей Набокова в Петербурге
Писатель, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров стал директором Музея В. В. Набокова СПбГУ.
Обновлено в 12:09
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Хоккей
Овечкин считает, что может прибавить даже в драке
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что может прибавить во всех аспектах.
Обновлено в 16:48
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Культура
Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено в 15:05
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено в 18:18
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Клопп: «В матче с „Хаддерсфилдом“ у нас получалось практически всё»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».
Обновлено в 17:47
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком
Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Теннис
Панова не сумела пробиться в полуфинал парного турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Александра Панова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде.
Обновлено в 17:20
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Экономика
Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации
В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41