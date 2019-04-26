Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

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В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

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В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

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Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:04, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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