Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
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