Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 26 апреля в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвы26 апреля в 14:02

В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русском26 апреля в 17:13

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАСС26 апреля в 16:06

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолец26 апреля в 15:09

Сколько еще будут принимать купюры 500 евро?

Аргументы и Фактывчера в 09:36

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБК26 апреля в 11:37

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдовавчера в 00:40
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