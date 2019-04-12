Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:24, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:24, Ашберн
Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Обновлено в 13:14
Политика
Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима
Делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доставила из Иерусалима на Украину Благодатный огонь, который в субботу сошел в иерусалимском храме Гроба Господня.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Экономика
У Intel снизились продажи чипов. Это произошло впервые за 7 лет
Впервые за последние семь лет у компании Intel уменьшились продажи чипов для серверов.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:41
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Наука
Назван продукт, вдвое повышающий риск преждевременной смерти
Медики назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти.
Обновлено в 10:20
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Автоспорт
Квят: Квалификация стала испытанием для техники и людей
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России
Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.
Обновлено в 13:26
Политика
ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что заявление Вашингтона о намерении отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием вызывает сожаление.
Обновлено в 14:41