Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русскомвчера в 17:13

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В ЕС прекратили выпускать купюры по €500

Газета.Ruвчера в 13:51

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
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В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
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В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
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В Татарстане в ДТП погибли три женщины

В Буинском районе РТ в ДТП погибли три женщины, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
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Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира

Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.
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Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

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В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
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Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

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"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
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Ковальчук отметила, что никого не заставляла голосовать "под дулом пистолета" и призвала быть комментаторов мягче и снисходительнее к детям.
Обновлено в 07:36
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Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»

Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
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Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским

«Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним.
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Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

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У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
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Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат

В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.
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Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
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