Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
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Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае.
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В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
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В Татарстане в ДТП погибли три женщины
В Буинском районе РТ в ДТП погибли три женщины, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
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Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира
Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.
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Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
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Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
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Путин не исключил масштабной операции против террористов в Идлибе
Путин пояснил, что перед проведением операции необходимо рассчитать все риски.
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Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что обсудил с белорусским коллегой Лукашенко детали по трубопроводу "Дружба".
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В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
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Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
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Ковальчук отметила, что никого не заставляла голосовать "под дулом пистолета" и призвала быть комментаторов мягче и снисходительнее к детям.
Обновлено в 07:36
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Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»
Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
Обновлено в 07:30
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«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа
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Политика
Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским
«Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним.
Обновлено в 06:03
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
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Экономика
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Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат
В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.
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Общество
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20