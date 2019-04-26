В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Культура Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети» Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.

Политика Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Авто Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.

Происшествия Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18 Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли три женщины В Буинском районе РТ в ДТП погибли три женщины, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Политика Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".

Хоккей Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.

Армия и оружие Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.

Политика Путин обсудил с Лукашенко детали по трубопроводу «Дружба» Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что обсудил с белорусским коллегой Лукашенко детали по трубопроводу "Дружба".

Политика Путин назвал приговор Бутиной беспределом "МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук объяснила, почему призывала поддержать дочь Алсу на «Голосе» Ковальчук отметила, что никого не заставляла голосовать "под дулом пистолета" и призвала быть комментаторов мягче и снисходительнее к детям.

Политика Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним.

Экономика У крымского «Инкермана» появился новый владелец Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.

Футбол Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.