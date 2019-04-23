Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
Таксиста оштрафовали за сокрытие боевика
Ранее следствием и судом было установлено, что Бекмурзаев 20 июня 2001 года помог раненному в Грозном Апти Хараеву — полевому командиру из окружения Бараева — добраться домой в село Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни.
Обновлено в 15:14
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера
Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной
Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Кино
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа
Популярная исполнительница Анна Семенович на днях решила порадовать своих поклонников в социальной сети Instagram, опубликовав пару фотографий без макияжа.
Обновлено в 09:16
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика
Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Кавказа проучить ее
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.
Обновлено в 11:15
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Бутина рассказала, зачем приехала в США
Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Авто
Экстремальные тесты нового Porsche 911 Turbo показали на видео
Динамика, демонстрируемая Porsche 911 Turbo, показывает нам нового претендента на рекорд круга в своей классификации.
Обновлено в 11:17