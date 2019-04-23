Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАСС16:06

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

Вести.Ru15:24

Германия и Австрия прекратят выпуск банкнот номиналом в 500 евро

Российская газета23 апреля в 08:50

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолец15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвы14:02

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБК11:37

ЕЦБ полностью прекратил выпуск банкноты в 500 евро

РИА Новости15:10
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