Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русскомвчера в 17:13

В ЕС прекратили выпускать купюры по €500

Газета.Ruвчера в 13:51

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
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В соцсетях Шерин написал о недопустимости смены цвета, так как «голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова».
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Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 04:39
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