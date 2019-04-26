В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Музыка Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети» Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Политика Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Футбол «Спартак» выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова Агент Карреры сообщил, что тренер готов вернуться в "Спартак" Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Политика В штабе Зеленского допустили возможность роспуска Верховной рады Представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украины" не исключил подобный сценарий, так как он предусмотрен в законодательстве страны.

Происшествия Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.

Спорт Медведева: никогда не хотела бросить спорт и быть обычным тинейджером Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему она даже не думает об уходе из фигурного катания.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны после смены их цвета на зеленый В соцсетях Шерин написал о недопустимости смены цвета, так как «голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова».

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.

Происшествия Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Футбол «Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

Гаджеты Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.

Общество Россиянам могут запретить ввозить санкционную продукцию Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

Театры В Петербурге подвели итоги театрального фестиваля «Арлекин» В фестивале приняли участие театры многих российских регионов — от Сибири и Урала до Москвы и Петербурга.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.