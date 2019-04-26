Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru вчера в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Сколько еще будут принимать купюры 500 евро?

Аргументы и Факты09:36

В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русскомвчера в 17:13

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:56, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

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Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге

Неизвестный устроил стрельбу с синагоге в городе Поуэй в штате Калифорния, его задержали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
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В Уфе пропала семья из 5 человек

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Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Религия

Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Символ христианского праздника — Воскресения Христова — Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня на глазах у тысяч верующих.
Обновлено в 07:38
Музыка

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Футбол

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Обновлено в 16:40
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Политика

В ОП осудили высказывание репортера «Радио Свободы» в отношении Симоньян

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Футбол

Роналду оформил 600-й гол в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил гол в матче 34-го тура против миланского "Интера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:22
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 15:10
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

ЦСКА выкупил у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 16:14
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что заявление Вашингтона о намерении отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием вызывает сожаление.
Обновлено в 14:41
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
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