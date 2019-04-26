Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолец15:09

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

Вести.Ru15:24

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

РИА Новости15:10

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАСС16:06

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвы14:02

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБК11:37

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RUвчера в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»

Обновлено в 09:35
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Обновлено в 20:35
Политика

Зеленский улетел в Турцию на выходные

Обновлено в 03:17
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник

26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Политика

В Пекине проходит церемония открытия форума «Один пояс – один путь»

Обновлено в 09:14
Политика

Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку

Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено в 12:35
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено в 10:17
Авто

Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность

На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Кино

В столице завершился 41-й Московский международный кинофестиваль

В столице завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. Председателем жюри этого года стал южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук.
Обновлено в 03:07
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Музыка

Rammstein выпустили новый клип на песню Radio

Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Политика

Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
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