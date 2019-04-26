В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 26 апреля в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

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