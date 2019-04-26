Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 26 апреля в 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Сколько еще будут принимать купюры 500 евро?

Аргументы и Фактывчера в 09:36

В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русском26 апреля в 17:13

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБК26 апреля в 11:37

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолец26 апреля в 15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвы26 апреля в 14:02

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАСС26 апреля в 16:06

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:03, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдовавчера в 00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:03, Ашберн
Политика

Депутат Рады назвал причину для возможного нападения России на Украину

Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено вчера в 22:45
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Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 19:14
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Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено вчера в 09:39
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения

Видео выложили очевидцы в социальных сетях Забавный видеоролик о том, как водитель маршрутного такси, двигаясь в районе остановки ДОСААФ, успевает одновременно и управлять пассажирским автобусом, и подкармливать птицу, появился в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

США не верят в российскую оппозицию, но уповают на эстонских партизан

Совсем недавно Януш Бугайский, ведущий аналитик Центра анализа европейской политики, финансируемого правительственными структурами США, призывал подумать над планом "управляемого" распада России.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках

Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено вчера в 04:45
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли и врач команды не хотели пускать допинг-офицера к нападающему Денису Зернову, сообщает "Чемпионат".
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

"Произошел пожар на кровле Никитского храма на площади 300 кв. м, он был ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Опытный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

В Ульяновске самолет окрасят, после чего он отправится на аэродром "Раменское" Опытный среднемагистральный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск, сообщает пресс-служба ОАК.
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Религия

Благодатный огонь встретят во Внукове

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено вчера в 00:37
Происшествия

Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован

Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
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Общество

Арктический воздух принесет похолодание в Москву

Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
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Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Общество

Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл

Еще 60% букмекерских ставок в William Hill касаются того, что ребенка назовут, как и мать принца Гарри, Дианой, замечает RTI.
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