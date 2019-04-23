Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:49
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«Яндекс» рассказал, сколько заработал на собственных устройствах
Виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», использовался в следующих устройствах: наушниках Sony Experia Ear Duo, детских часах Elari KidPhone и умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox и Elari SmartBeat.
Обновлено в 08:56
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Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
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Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
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В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено вчера в 13:39
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
Обновлено в 07:49
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Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
Новый саркофаг в Чернобыле достроят к лету
Возведение нового саркофага над аварийным блоком практически завершено.
Обновлено в 11:42
Политика
Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной
Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Арсенал» показал раздевалку после разгрома «Спартака»
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
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Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Экономика
ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2%
Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
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Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
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На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
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Обновлено в 04:42
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Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Футбол
Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку «Ливерпуля»
В последний раз Окслейд-Чемберлен выходил на поле 24 апреля 2018 года, получив повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).
Обновлено в 14:05