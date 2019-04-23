В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Политика Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в сфере разведки Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».

Гаджеты «Яндекс» рассказал, сколько заработал на собственных устройствах Виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», использовался в следующих устройствах: наушниках Sony Experia Ear Duo, детских часах Elari KidPhone и умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox и Elari SmartBeat.

Шоу-бизнес Внук Спартака Мишулина проиграл суд Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Общество В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.

Футбол Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке» Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Политика Новый саркофаг в Чернобыле достроят к лету Возведение нового саркофага над аварийным блоком практически завершено.

Политика Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.

Политика Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.

Шоу-бизнес Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Армия и оружие Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.

Экономика ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2% Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.

Общество Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.