Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 12:28

В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвы14:02

В ЕС прекратили выпускать купюры по €500

Газета.Ru13:51

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБК11:37

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Lenta.ru12:28

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Московский Комсомолец12:11

В ЕС полностью прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Аргументы и Факты13:14

Германия и Австрия прекратят выпуск банкнот номиналом в 500 евро

Российская газета23 апреля в 08:50
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Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку «Ливерпуля»

В последний раз Окслейд-Чемберлен выходил на поле 24 апреля 2018 года, получив повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).
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