Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евроLenta.ru 26 апреля в 12:28
В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
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Грибок-убийца захватывает мир. О нём знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны
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Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
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Армия и оружие
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Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил в воскресенье нападение на синагогу в Калифорнии и призвал международное сообщество активизировать борьбу с антисемитизмом.
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Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
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Здоровье
Родившуюся весом менее 1 кг малышку выписали домой в Волгограде
Как сообщили "Блокноту Волгограда" в Перинатальном центре № 2, при рождении малышка весила всего 970 грамм, а ее рост составлял 37 см. Аниса – первый ребенок в семье, поэтому для ее родителей преждевременные роды были крайне волнительными, ведь ребенок мог не выжить.
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Сегодня «Крылья Советов» сыграют с лидером чемпионата России
Букмекеры принимают ставки на победу "Зенита" с коэффициентом 1,35, на успех "Крыльев Советов" - 9,50.
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
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В Военной академии связи прошла VI Межвузовская научно-практическая конференция «Развитие военной педагогики в XXI веке»
В Военной академии связи прошла VI Межвузовская научно-практическая конференция «Развитие военной педагогики в XXI веке», посвященная 100-летию академии.
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Пресс-служба «Енисея» сообщила, что болельщики красноярской команды смогу бесплатно посетить гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 03:55
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Обновлено 26 апреля в 17:14
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