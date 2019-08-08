Политика
В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей ДонбассаNews.ru вчера в 21:43
Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.
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ЕС готовит общие правила по выявлению и непризнанию паспортов РФ для жителей Донбасса
Коммерсантъвчера в 07:12
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Общество
Алтай побил рекорд по количеству беременных россиянок в 2018 году
Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 04:21
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России
Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Тейлор заявил, что Украина должна продолжить переговоры для окончания войны в Донбассе
Представитель США сделал это заявление, отвечая на вопрос, должна ли Украина выйти из переговоров после гибели четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Наука
Палеонтологи обнаружили в Китае древнейший в Азии окаменевший лес
Окаменелости самого древнего из ископаемых лесов Азии обнаружены в окрестностях города Синьхан, в провинции Аньхой на востоке Китая.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Спорт
Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника
Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в Японское море
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Здоровье
Стало известно, что чувствует человек перед смертью
Никто до сих пор не знает, что именно испытывает человек в момент смерти.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
На олимпийской стройке в Японии умер рабочий
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции
Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено вчера в 09:12