Политика
В ЕС отреагировали на ситуацию в МолдавииRT на русском 11:47
"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем cоглашении об ассоциации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.RT на русском11:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции
Телеведущая поделилась яркими снимками. Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым отправилась отдыхать в Турцию.
Обновлено в 09:00
Футбол
Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Барецкий планирует занять место Шнурова в «Ленинграде»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что не прочь занять место Сергея Шнурова в группе "Ленинград".
Обновлено в 13:19
Космос
На Марсе обнаружили дома и оружие, принадлежащие инопланетянам
Город когда-то принадлежал инопланетной расе, его удалось обнаружить благодаря космическим аномалиям.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»
Обновлено в 12:26
Автоспорт
На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе
После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Политика
Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%
На выборах президента 2015 года за 13 часов голосования явка избирателей составила 95,11%.
Обновлено в 12:31
Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес России
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Общество
Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе
Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ
Напомним, 7 июня бойцы Народной милиции ДНР отбили на горловском направлении. Противник бежал, при этом часть боевиков подорвалась на минах.
Обновлено в 09:55
Экономика
Ford рассчитался с российскими долгами
Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Обновлено в 05:46
Политика
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Спорт
Арина Аверина выиграла три золотые медали на этапе «Гран-при» в Чехии
Россиянка Арина Аверина выиграла три золотых медали в индивидуальных упражнениях на этапе "Гран-при" по художественной гимнастике в Брно (Чехия).
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Авто
Эксперимент показал влияние музыки в машине на водителя
Инициаторы эксперимента задались вопросом о том, есть ли связь между навыками водителя и звучащей в салоне музыкой, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 13:20