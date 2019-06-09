Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в МолдавииRT на русском 11:47

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
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с чего всё началось
«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем cоглашении об ассоциации», — говорится в совместном заявлении
, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском11:47

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
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