Политика

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»Lenta.ru вчера в 09:23

Ранее «Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на антиконкурентные действия российского «Газпрома». Под такими действиями украинская сторона понимает строительство газопровода «Северный поток-2», блокировку виртуального реверса и контроль над компаниями на европейском рынке газа.
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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

Rambler News Serviceвчера в 08:52

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 09:23

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 09:00

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток — 2»

RT на русскомвчера в 08:33

ЕК получила жалобу Украины на «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 08:43

Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъ06 мая в 18:05

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости06 мая в 11:19
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Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Обновлено вчера в 20:47
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь

Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами

Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.
Обновлено в 00:04
Кино

Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»

Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Транспорт

Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси

В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно

Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Обновлено вчера в 10:26
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Обновлено в 00:31
Кино

Тор обматерил Капитана Америку в видео со съемок «Мстителей»

Сыгравший Капитана Америку в франшизе «Мстители» актер Крис Эванс представил видео, снятое в процессе съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 05:42
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