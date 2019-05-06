В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»Lenta.ru вчера в 09:23

Ранее «Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на антиконкурентные действия российского «Газпрома». Под такими действиями украинская сторона понимает строительство газопровода «Северный поток-2», блокировку виртуального реверса и контроль над компаниями на европейском рынке газа.

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

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Армия и оружие Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.

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Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.