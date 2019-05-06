Политика
В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»Lenta.ru вчера в 09:23
Ранее «Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на антиконкурентные действия российского «Газпрома». Под такими действиями украинская сторона понимает строительство газопровода «Северный поток-2», блокировку виртуального реверса и контроль над компаниями на европейском рынке газа.
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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Serviceвчера в 08:52
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Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Алтайский депутат до смерти избил битой человека
Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено вчера в 20:47
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь
Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.
Обновлено в 00:04
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Транспорт
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси
В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно
Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Обновлено вчера в 10:26
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Семь человек погибли под лавиной на Алтае
Обновлено в 00:31
Кино
Тор обматерил Капитана Америку в видео со съемок «Мстителей»
Сыгравший Капитана Америку в франшизе «Мстители» актер Крис Эванс представил видео, снятое в процессе съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности
Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 05:42