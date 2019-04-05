Политика
В ЕС отклонили предложение Мэй о новой отсрочке BrexitГазета.Ru 04:48
Председатель Европейского совета Дональд Туск не поддержал предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе дедлайна по Brexit на 30 июня 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Минздрав определит перечень платных и бесплатных услуг в поликлиниках
В ведомстве определят, какие услуги будут оказывать бесплатно, по полису ОМС, а за какие необходимо будет внести оплату.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Генсек ООН Гутерреш прибыл в ливийский Тобрук
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прибыл в пятницу на восток Ливии в город Тобрук.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Политика
Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики
Действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура голосования шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В Черном море начались учения Украины и НАТО
Обновлено в 07:12
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Космос
Пережившую смерть своего Солнца железную планету нашли астрономы
Астрономы обнаружили в газопылевом облаке вокруг этого белого карлика, удаленного от нас на 410 световых лет, крупное тело, практически целиком состоящее из железа и никеля.
Обновлено в 09:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33