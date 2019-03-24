В ЕС опровергли слухи о расследовании против ПорошенкоREGNUM 09:50

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.

В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко

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