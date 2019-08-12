с чего всё началось

24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.

Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе

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Космос NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).

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