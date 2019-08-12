Политика
Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на ДонбассеМосковский Комсомолец 20:22
24 апреля своим указом президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Власти Эстонии первыми отреагировали на это решение, сообщив, что не станут признавать такие документы. Аналогичные заявления сделали в Латвии и Литве.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.РБК09 августа в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Футбол
Кикнадзе анонсировал подписание нового форварда
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикназде заявил, что в начале следующей недели клуб объявит о подписании нового форварда.
Обновлено в 14:24
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Общество
В России введут новые правила для любителей рыбалки
Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:47
Финансы
Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США
Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 23:09
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 22:30
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Как врачи Главного клинического госпиталя Росгвардии спасают больных
Квалификация врачей, современное оборудование и передовые методики помогают возвращать в строй больных, прибывших в Подмосковье со всей России: от Калининграда до Чукотки, от Кольского полуострова до Крыма.
Обновлено в 13:02
Космос
Мертвые планеты могут посылать сигналы в космос
Исследователи утверждают, что мертвые планеты посылают сигналы через космос, которые мы можем поймать на Земле.
Обновлено в 16:24
Футбол
Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»
Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи".
Обновлено в 14:28
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия»
В номинации «Миссис Россия Globe» первая премия досталась Ксении Кривко из Кемерово, а Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска стали первой и второй вице-мисс соответственно.
Обновлено в 06:36