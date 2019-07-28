Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собранийРБК вчера в 20:17
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
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с чего всё началось
Массовые задержания участников несанкционированной акции у здания московской мэрии подрывают права граждан на свободу слова, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Майя Косьянчич.Коммерсантъвчера в 20:28
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В ЕС назвали нарушением свободы слова массовые задержания на митинге у московской мэрии
Коммерсантъвчера в 20:28
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Армия и оружие
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