с чего всё началось

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

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Происшествия «ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

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