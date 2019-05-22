Общество
В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в ЕкатеринбургеRuNews24.ru 03:22
Один из жителей уральской столицы, задержанный и арестованный за участие в акции протеста около Драмтеатра, обжалует свое наказание. Даниил Пугин направил жалобу в Европейский суд по правам человека (Страсбург).
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Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
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В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
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