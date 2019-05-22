Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в ЕкатеринбургеRuNews24.ru 03:22

Один из жителей уральской столицы, задержанный и арестованный за участие в акции протеста около Драмтеатра, обжалует свое наказание. Даниил Пугин направил жалобу в Европейский суд по правам человека (Страсбург).
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Екатеринбуржец, арестованный за митинг в сквере, подал жалобу в Европейский суд по правам человека

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В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника стихийного митинга в сквере у Драмтеатра

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Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

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Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

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В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
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Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
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BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7

Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.
Обновлено вчера в 13:46
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ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ

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Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

По факту смертельного пожара в Кузбассе возбуждено уголовное дело

В Берёзовском загорелся частный дом. Сигнал поступил в экстренные службы этим утром. На указанный адрес тут же выехали спасатели.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
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Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.
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Политика

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
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Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»

Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Наука

Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще

С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
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Опубликованы эксплоиты для свежих 0-day уязвимостей в Windows

ИБ-специалистка, известная под псевдонимом SandboxEscaper, обнародовала новую порцию PoC-эксплоитов для еще неисправленных уязвимостей в Windows.
Обновлено в 04:30
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
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Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
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