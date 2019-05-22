Общество

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:33

Екатеринбуржец Даниил Пугин, арестованный за участие в несанкционированной акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, пишут «Ведомости».
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Защитник сквера из Екатеринбурга рассказал «URA.RU», почему обратился в Европейский суд

URA.Ru07:24

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Ведомостивчера в 17:09

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника стихийного митинга в сквере у Драмтеатра

JustMedia00:15

Свердловчанин подал жалобу в ЕСПЧ после протестов у Храма-на-Драме

ТагилСити.ру00:06

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:33

В ЕСПЧ подали первую жалобу от участника протестов в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:11

Один из участников акции протеста в Екатеринбурге Даниил Пугин подал жалобу в Страсбургский суд

Эхо Москвы08:06
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Финансы

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Авто

Эксперты ожидают падение автомобильного рынка России

Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.
Обновлено в 07:58
Технологии

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Игры

Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой

Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
Обновлено в 04:43
Общество

В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

Обновлено в 06:45
Авто

Продажи новых автомобилей в Башкирии по итогам апреля выросли на 0,4%

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии по итогам апреля 2019 года выросли на 0,4%, до 5 510 машин.
Обновлено в 03:55
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество

В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
Обновлено в 06:15
Политика

Иван Цецерский оставил пост главы Пскова

Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Экономика

Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства

Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Газовая директива ЕС вступила в силу

Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

Обновлено вчера в 20:02
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»

Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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