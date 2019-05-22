Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:33

Екатеринбуржец Даниил Пугин, арестованный за участие в несанкционированной акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, пишут «Ведомости».

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

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