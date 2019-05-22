Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Страсбургский судГазета.Ru 03:35
Юридическая служба "Апология протеста" проинформировала о том, что арестованный за участие в протестах в Екатеринбурге Даниил Пугин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте организации.
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Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
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