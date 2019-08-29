Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано.

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

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