Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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Дмитрий Рогозин
Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 02:17

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