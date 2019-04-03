Политика
Экс-мэр Таллина призвал отменить санкции против РоссииNews.ru 05:42
Бывший глава столицы Эстонии Эдгар Сависаар призвал президента Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций. По его мнению, история с введением ограничений в отношении РФ и контрсанкций с российской стороны зашла слишком далеко.
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Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.
— Эдгар Сависаар, эстонский политикНародные новости 03:03
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