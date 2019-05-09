Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
Обновлено в 05:54
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Реал» может перевести Бэйла в дубль
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Обновлено в 09:57
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Бекхэм был на полгода лишен водительских прав
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Обновлено в 09:31
Политика
США обвинили в утечке секретных данных экс-аналитика АНБ
Дэниел Хейл работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ), а затем в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получал и передавал репортеру секретную информацию.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Американские танки примут участие в параде Победы в Мурманске
В Мурманске на параде Победы будут участвовать американские танки M3 Lee и М4А2 Sherman, сообщается в пресс-релизе Северного флота России.
Обновлено в 03:09
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР
Обновлено в 04:17