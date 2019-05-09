Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

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На требование Эстонии вернуть «захваченные земли» отреагировали в Госдуме

Газета.Ru12:27

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

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Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ

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В Госдуме оценили заявление МВД Эстонии о территориальном вопросе с Россией

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Таллин: в руках России находится 5,2% территории Эстонии

Комсомольская правда07:50

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

РИА Новости07:21
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

Обновлено в 05:54
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Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубль

Обновлено в 12:32
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Обновлено в 09:57
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Бекхэм был на полгода лишен водительских прав

Обновлено в 10:41
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Подмосковье на Новорижском шоссе столкнулись около десяти машин

Обновлено в 12:19
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Обновлено в 09:31
Политика

США обвинили в утечке секретных данных экс-аналитика АНБ

Дэниел Хейл работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ), а затем в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получал и передавал репортеру секретную информацию.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Наука

Учёные рассказали, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

Обновлено в 10:53
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Американские танки примут участие в параде Победы в Мурманске

В Мурманске на параде Победы будут участвовать американские танки M3 Lee и М4А2 Sherman, сообщается в пресс-релизе Северного флота России.
Обновлено в 03:09
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Обновлено в 04:17
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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