Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов
На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Политика
Госдеп анонсировал встречу Помпео и Путина
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы в Москве
В Минобороны рассказали о технике, которую покажут на Красной площади в Москве: как исторической, так и современной.
Обновлено 07 мая в 02:33
Шоу-бизнес
Одинаковые! Анастасия Заворотнюк поразила сходством с мамой
Актриса рассказала семейную историю. Анастасия Заворотнюк поделилась редкими кадрами своей семьи по случаю празднования 74-летия Победы.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Опубликован тизер материнской платы MSI для CPU Ryzen 3000
Компания MSI решила подогреть интерес публики к грядущему выходу нового поколения процессоров AMD Ryzen, опубликовав тизер соответствующей материнской платы.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Haval объявил дату продаж новой версии кроссовера F7x
Уже 18 мая в дилерских центрах марки в Поднебесной появится новая модификация кроссовера Haval F7x, получившая название Extreme Sports Edition.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Таиланд впервые с 2009 года разрешил экспорт слонов
Совместным приказом министерства торговли и департамента национальных парков Таиланд в пятницу, впервые с 2009 года, узаконили экспорт из страны слонов и товаров, "связанных со слонами", сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Обновлено в 08:06
Футбол
Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»
В 28-м туре молодежного первенства России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» - 2:1. Первыми в матче отличились футболисты московского клуба.
Обновлено в 01:20
Игры
Deep Silver тизерит что-то по Saints Row
Обновлено в 07:58
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23