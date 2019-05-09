Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Эстония продолжает выдвигать территориальные претензии к России

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Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

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Таиланд впервые с 2009 года разрешил экспорт слонов

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В 28-м туре молодежного первенства России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» - 2:1. Первыми в матче отличились футболисты московского клуба.
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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