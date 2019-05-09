Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии

Комсомольская правдавчера в 21:07

Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

RT на русскомвчера в 16:16

Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстониявчера в 08:00

В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

ТАССвчера в 11:49

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Коммерсантъвчера в 10:01

В Совете Федерации предостерегли Эстонию от территориальных споров

Говорит Москвавчера в 10:23

Глава МВД Эстонии выдвинул территориальные претензии к России

РИА Новостивчера в 14:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

Похороны Сергея Доренко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено вчера в 16:19
Футбол

«Бока Хуниорс» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в матче Кубка Либертадорес

Футбольный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» обыграл бразильскую команду «Атлетико Паранаэнсе» в матче шестого тура группы G Кубка Либертадорес.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек

В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 03:40
Авто

BMW совместно с Microsoft разработают новый голосовой помошник для авто

Обновлено в 02:30
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Общество

В России увеличилось количество преступлений против иностранцев

Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Политика

Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Единоборства

Магомедшарипов может провести бой против Ортеги летом

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в конце лета.
Обновлено в 02:27
Единоборства

Магомед Магомедкеримов начал новый сезон в PFL с победы

Российский боец смешанного стиля, Магомед Магомедкеримов одержал победу в первом поединке нового сезона PFL, который стартовал в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено вчера в 18:25
Общество

Меган Маркл назвала своего сына в честь кота

Новорождённый принц Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, мог быть назван так в честь кота своей матери.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Илана Юрьева: «Муж не любит, когда я туплю»

Обновлено в 04:00
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. Челси - Айнтрахт Ф "Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.
Обновлено вчера в 16:15
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное