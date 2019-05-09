Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Финансы
Обвал рубля произойдет в ближайшие дни
Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Похороны Сергея Доренко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве
Обновлено вчера в 16:19
Футбол
«Бока Хуниорс» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в матче Кубка Либертадорес
Футбольный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» обыграл бразильскую команду «Атлетико Паранаэнсе» в матче шестого тура группы G Кубка Либертадорес.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек
В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В России увеличилось количество преступлений против иностранцев
Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Единоборства
Магомедшарипов может провести бой против Ортеги летом
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в конце лета.
Обновлено в 02:27
Единоборства
Магомед Магомедкеримов начал новый сезон в PFL с победы
Российский боец смешанного стиля, Магомед Магомедкеримов одержал победу в первом поединке нового сезона PFL, который стартовал в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Меган Маркл назвала своего сына в честь кота
Новорождённый принц Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, мог быть назван так в честь кота своей матери.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Илана Юрьева: «Муж не любит, когда я туплю»
Обновлено в 04:00
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. Челси - Айнтрахт Ф "Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.
Обновлено вчера в 16:15
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56