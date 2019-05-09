Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии

Комсомольская правдавчера в 21:07

Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

RT на русскомвчера в 16:16

Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстониявчера в 08:00

Требование Эстонии вернуть «захваченные земли» прокомментировали в посольстве РФ

Газета.Ruвчера в 12:59

В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

ТАССвчера в 11:49

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Коммерсантъвчера в 10:01

Глава МВД Эстонии выдвинул территориальные претензии к России

РИА Новостивчера в 14:32
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Транспорт

Большое благоустройство Остоженки начинается в Москве

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на Остоженке, а также в Мансуровском и Кропоткинском переулках заменят асфальт, расширят пешеходную зону, выложив тротуары гранитной плиткой, отремонтируют систему водостока, сделают освещение более современным и уберут под землю все провода.
Обновлено в 05:27
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Кино

Майкл Рукер сыграет Короля Акул во торой части «Отряда самоубийц»

Звезда популярной дилогии «Стражи Галактики» Майкл Рукер примет участие в съемках «Отряд самоубийц 2». Об этом сообщает издание The Wrap.
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Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
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Не только целлюлит! Анна Седокова показала «беременный» живот

В видео Анна показывает, что умеет специально раздувать живот до большого объема.
Обновлено в 04:00
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Лавров отметил значительные расхождения с Японией по мирному договору

Обновлено в 04:40
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Экономика

Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей

Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Авто

Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель

Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Хоккей

Алексей Симаков завершил карьеру и стал тренером «Горняка»

Всего за екатеринбургский клуб Алексей 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков.
Обновлено в 03:44
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено вчера в 01:36
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Обновлено вчера в 16:15
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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