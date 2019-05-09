Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Общество
Завтра в Петербург придёт гроза
По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Финансы
Goldman Sachs ждет снижения курса доллара в ближайшие кварталы
Валютные стратеги Goldman Sachs видят предпосылки для снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона
Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми
В Новгородской области Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых в поселке Крестцы дерево упало на батут.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями
Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями.
Обновлено в 12:10
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки
6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Акула напала на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом в запретной зоне возле острова Реюньон в Индийском океане.
Обновлено в 12:53
Политика
В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам
Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Обновлено в 11:51
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Над Москвой прогремел салют Победы
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Общество
Цветы украли у Вечного огня в Тбилиси
В День празднования Дня Победы в Тбилиси у Вечного огня украли цветы. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
Обновлено в 09:13
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38