Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
Читать в источнике
Оценить615
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Культура
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей
Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин
На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая, произошло массовое ДТП: там столкнулись около десяти машин.
Обновлено в 12:27
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 15:38
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро
В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Кино
«Мстители» продолжают доминировать в прокате, военное кино в День Победы не пользуется спросом
Суммарная выручка кинотеатров 9 мая составила около 132 миллионов рублей, что немного уступает прошлогоднему результату в День Победы (139,4 млн рублей).
Обновлено в 18:35
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Футбол
Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных
Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено в 17:01