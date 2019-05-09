Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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В посольстве России ответили на слова об удерживаемых РФ территориях Эстонии

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Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

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В Совете Федерации предостерегли Эстонию от территориальных споров

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В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

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Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

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В МВД Эстонии предъявили России территориальные претензии

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Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстония08:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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В Москве скончался Сергей Доренко

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МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
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«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
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Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
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Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ

Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Названы дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:02
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
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Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей

Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
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Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин

На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая, произошло массовое ДТП: там столкнулись около десяти машин.
Обновлено в 12:27
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
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Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено в 16:17
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OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро

В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Кино

«Мстители» продолжают доминировать в прокате, военное кино в День Победы не пользуется спросом

Суммарная выручка кинотеатров 9 мая составила около 132 миллионов рублей, что немного уступает прошлогоднему результату в День Победы (139,4 млн рублей).
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Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
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Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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