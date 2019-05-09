В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

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